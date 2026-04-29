Zwei Elfmeter, kein Sieger: Alles offen bei Atletico gegen Arsenal

Atletico Madrid und Arsenal haben sich in ihrem ersten Halbfinalduell der Champions-League keinen Vorsprung verschaffen können. Die Spanier und die Engländer trennten sich Mittwochabend im Hinspiel in Madrid 1:1 (0:1).

Viktor Gyökeres brachte die Londoner per Foulelfmeter in Führung (44.). Julian Alvarez besorgte für das Team von Coach Diego Simeone ebenfalls vom Punkt den Ausgleich (56.). In der Retourpartie am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) hat Arsenal Heimvorteil.

Durch das Remis bleibt die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta in dieser Saison auch in ihrer 13. Königsklassen-Partie ungeschlagen. Arsenal war mit der Empfehlung von zehn Siegen (bei zwei Remis) nach Madrid gereist, eine Wiederholung des 4:0-Sieges gegen Atletico vom Oktober in der Ligaphase blieb aber aus. Die Spanier wiederum, bei denen der scheidende Antoine Griezmann sein letztes CL-Spiel für Atletico vor Heimfans absolvierte, hielten sich alle Möglichkeiten für das Rückspiel in London offen.

Elferalarm auf beiden Seiten

Die Madrilenen starteten im stimmungsvollen Estadio Metropolitano vor den Augen des spanischen Königs Felipe aktiver in die Partie, die erste richtige Gelegenheit bot sich Alvarez. Der argentinische Weltmeister zog aus 17 m ab, doch Arsenal-Keeper David Raya zeigte eine starke Parade (14.). Auf der Gegenseite wurde ein Schuss von Martin Ödegaard im letzten Moment geblockt (15.). Das nächste englische Warnsignal gab Noni Madueke ab, der knapp verzog (30.).

Arsenal hatte das Match nun unter Kontrolle und ging noch vor der Pause in Front: Atletico-Verteidiger David Hancko schob Gyökeres im eigenen Strafraum ungeschickt um, der Schwede nahm die Einladung an und ging zu Boden. Nach kurzem VAR-Check trat der Gefoulte selber an und bezwang Jan Oblak, der im richtigen Eck war, mit einem strammen Schuss.

Die Gastgeber kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Alvarez setzte einen Freistoß ans Außennetz (49.), Ademola Lookman scheiterte an Raya, den Abstauber von Griezmann blockte Gabriel (53.). Einen Moment später traf Marcos Llorente aus der Distanz den im Strafraum postierten Ben White an der Hand (54.), nach VAR-Check gab Schiedsrichter Danny Makkelie erneut Elfmeter, den Alvarez ebenso stramm verwandelte.

Kein Happy End im Finish

Atletico blieb nun am Drücker, Griezmann scheiterte mit links an der Latte (63.), Lookman schoss über das Tor (65.) und blieb wenig später zweiter Sieger gegen Raya (74.). Auf der anderen Seite gab es erneut Elfmeter-Alarm: Hancko kam gegen den eingewechselten Eberechi Eze zu spät und traf ihn leicht am Fuß (78.). Makkelie pfiff zunächst Strafstoß, nahm diese Entscheidung nach VAR-Intervention aber zurück – eine zumindest diskutable Entscheidung. Oblak war in der Schlussphase beim Schuss des gerade erst eingetauschten Christhian Mosquera auf dem Posten (87.).

Der Sieger dieses Duells trifft im Finale am 30. Mai in Budapest entweder auf Paris Saint-Germain oder Bayern München (Hinspiel 5:4). (APA, dpa)