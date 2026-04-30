Radunfall in der Innenstadt

Vorderrad geriet in Tram-Gleise: 25-Jährige bei Unfall in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Die Straßenbahngleise in der Innsbrucker Innenstadt sind am frühen Mittwochabend einer Mountainbikerin zum Verhängnis geworden. Die 25-jährige Deutsche war gegen 18.45 Uhr auf der Anichstraße in Richtung Westen unterwegs.

Dabei geriet sie laut Polizei mit dem Vorderrad ihres Fahrrads in die dort verlaufenden Tramgleise. In der Folge verlor die 25-Jährige das Gleichgewicht und stürzte über den Lenker auf den Asphalt. Sie zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. (TT.com)

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