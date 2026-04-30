Es geht um zig Millionen Euro
Bund zeigt Tirol kalte Schulter: Streit um Ärzte-Gehälter und Versorgung spitzt sich zu
Über die Medizin-Uni sind Bund und Land für die Innsbrucker Klinik zuständig. Doch der Bund zieht sich immer mehr aus der finanziellen Verantwortung zurück, auch bei der Abgeltung der Mehrdienstleistungen seiner Ärzte.
© Thomas Böhm
Land und Bund liegen sich bei Spitalsfinanzierung in den Haaren. Der Bund drängt auf jährlich 2,3 Millionen Euro für den Klinik-Betrieb. Tirol wiederum fühlt sich ungerecht behandelt und fordert 20 Millionen Euro mehr Geld.