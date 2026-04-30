Tödlicher E-Scooter-Unfall: Zwölfjähriges Mädchen stirbt bei Kollision mit Pkw

Ein tragischer Verkehrsunfall in Oberndorf an der Melk hat am Mittwochabend das Leben einer Zwölfjährigen gefordert. Das Mädchen war gemeinsam mit einer Freundin auf einem E-Scooter unterwegs, als es in einem Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem Auto kam.

Oberndorf – Eine Zwölfjährige ist am Mittwochabend in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Pkw war in einem Kreuzungsbereich mit ihrem E-Scooter kollidiert, bestätigte die Polizei am Donnerstag Medienberichte. Das Kind war gemeinsam mit einem weiteren Mädchen, das schwere Verletzungen erlitt, mit dem Roller unterwegs gewesen. Der genaue Unfallhergang stand vorerst nicht fest.