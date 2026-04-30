Startschuss für „Superblock“ und E-Carsharing: Was Innsbruck bei der Mobilität vorhat

Am Donnerstag fällt im Innsbrucker Gemeinderat der Startschuss für einen Modellversuch in Sachen Verkehrsberuhigung: In einem sogenannten „Superblock“ soll der öffentliche Raum neu aufgeteilt und der Durchzugsverkehr zurückgedrängt werden. Das Pilotgebiet steht nun fest. Zugleich will Innsbruck auch beim E-Carsharing durchstarten.