Weitreichende Beschlüsse
Startschuss für „Superblock“ und E-Carsharing: Was Innsbruck bei der Mobilität vorhat
Neuverteilung des Straßenraums: Dreiheiligen, hier der Bereich Jahnstraße/Jahnpark, wurde als Pilotgebiet für einen sogenannten „Superblock“ auserkoren.
© Patrick Steiner
Am Donnerstag fällt im Innsbrucker Gemeinderat der Startschuss für einen Modellversuch in Sachen Verkehrsberuhigung: In einem sogenannten „Superblock“ soll der öffentliche Raum neu aufgeteilt und der Durchzugsverkehr zurückgedrängt werden. Das Pilotgebiet steht nun fest. Zugleich will Innsbruck auch beim E-Carsharing durchstarten.