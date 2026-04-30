Weitreichende Beschlüsse

Startschuss für „Superblock“ und E-Carsharing: Was Innsbruck bei der Mobilität vorhat

Neuverteilung des Straßenraums: Dreiheiligen, hier der Bereich Jahnstraße/Jahnpark, wurde als Pilotgebiet für einen sogenannten „Superblock“ auserkoren.
© Patrick Steiner
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Am Donnerstag fällt im Innsbrucker Gemeinderat der Startschuss für einen Modellversuch in Sachen Verkehrsberuhigung: In einem sogenannten „Superblock“ soll der öffentliche Raum neu aufgeteilt und der Durchzugsverkehr zurückgedrängt werden. Das Pilotgebiet steht nun fest. Zugleich will Innsbruck auch beim E-Carsharing durchstarten.

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