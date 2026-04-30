Am 1. Mai
„In Matrei brennt‘s“: Spannender Vortragsabend rollt Großbrände von anno dazumal auf
Alles verloren: Rund 55 Gebäude wurden bei einem Großbrand in Matrei vor fast genau 110 Jahren ein Raub der Flammen.
© Archiv Chronik Matrei
Die traditionsreiche Marktgemeinde Matrei am Brenner wurde in ihrer Geschichte besonders oft von Brandkatastrophen heimgesucht. Ein ungewöhnlicher Vortrag rollt am Staatsfeiertag alle großen Feuersbrünste vom 15. bis ins 20. Jahrhundert auf – historisches Bildmaterial inklusive.