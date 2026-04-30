Passen die Qualitäts-Standards?
Um zwei Millionen Euro günstiger: Öffi-Vergabe im Stubai- und Wipptal auf dem Prüfstand
Ab 2. Mai betreibt die SAD Austria auch die Buslinien im Stubai- und im Wipptal. In Südtirol sorgte die Mutter-Gesellschaft für negative Schlagezeilen, seither hat sie ihre Fühler nach Tirol ausgestreckt.
© VVT/Gutleben
Die Auftragsvergabe an das Südtiroler Busunternehmen SAD wirft Fragen auf. Für den Verkehrsverbund Tirol (VVT) müssen die ausgeschriebenen Qualitätskriterien jedenfalls eingehalten werden.