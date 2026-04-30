Überraschender Abschied

Paukenschlag beim ÖSV: Generalsekretär Scherer verlässt den Skiverband

Christian Scherer (l.) verlässt die ÖSV-Spitze um Präsidentin Roswitha Stadlober und Sportdirektor Mario Stecher.
© GEPA pictures/ Wolfgang Grebien
Florian Madl

Von Florian Madl