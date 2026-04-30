Schlaflose Nächte: Was uns nachts wach hält und was dagegen hilft

Wieder mal kein Auge zugetan? Durchwachte Nächte, Einschlaf- oder Durchschlafprobleme sind leider keine Seltenheit – rund ein Drittel der ÖsterreicherInnen kämpfen mit Schlafstörungen. Aber woran liegt das? Schlafforscherin Ambra Stefani spricht in der ersten Folge unserer fünfteiligen Serie zum Thema Schlaf darüber, was die häufigsten Gründe für schlechten Schlaf sind, was man dagegen tun kann – und warum aus Langschläfern niemals Frühaufsteher werden.