Schlaflose Nächte: Was uns nachts wach hält und was dagegen hilft
Wieder mal kein Auge zugetan? Durchwachte Nächte, Einschlaf- oder Durchschlafprobleme sind leider keine Seltenheit – rund ein Drittel der ÖsterreicherInnen kämpfen mit Schlafstörungen. Aber woran liegt das? Schlafforscherin Ambra Stefani spricht in der ersten Folge unserer fünfteiligen Serie zum Thema Schlaf darüber, was die häufigsten Gründe für schlechten Schlaf sind, was man dagegen tun kann – und warum aus Langschläfern niemals Frühaufsteher werden.
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Zur Person
Ambra Stefani, ist Oberärztin und stellvertretende Leiterin des Zentrums für Schlafmedizin an der Uniklinik für Neurologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Die gebürtige Italienerin hat ihren PhD in klinischer Neurowissenschaft sowie die Facharztausbildung an der Univ.-Klinik für Neurologie der Medizinischen Universität Innsbruck absolviert.
Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf der Schlafmedizin, der Beziehung zwischen Schlaf und Neurodegeneration, REM-Schlaf-Verhaltensstörung und Restless-Legs-Syndrom.
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