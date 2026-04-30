Kenianische Sieger beim Auftakt des Innsbruck Alpine Trailrun Festivals

Mit dem ersten Teil des Trail Hunts, einer Art Verfolgungsrennen, startete über 7,4 Kilometer und 1300 Höhenmeter heute das Innsbruck Alpine Trailrun Festival.

Der zweite Tag des Innsbruck Alpine Trailrun Festivals stand unter dem Motto „Come to hunt — or be hunted!” – ein einzigartiges Eliterennen im knallharten Verfolgungsformat. Der Veranstalter lud die Weltelite erneut nach Innsbruck ein, um über zwei Etappen um 30.000 Euro Preisgeld zu kämpfen. Die erste Etappe des TRAIL HUNT bildete heute das Vertical Race vom Landestheater zur Seegrube über 7,4 Kilometer und 1.330 Höhenmeter statt. Morgen folgt das Trail Race.

Um Punkt 11:00 Uhr fiel heute der Startschuss zur Premiere des TRAIL HUNT. Am Start waren die weltbesten Trailläufer:innen. Es war ein spannendes Rennen und von Beginn an dominierten bei den Männern die kenianischen Läufer.

Die erste Etappe des TRAIL HUNT bildete heute das Vertical Race. © peakpixelcafe

Der amtierende Vizeweltmeister Richard Omaya Atuya machte bald alles klar und siegte mit einer Zeit von 48:45 Minuten. Eine knappe Minute dahinter erreichte sein Landsmann Ephantus Mwangi Nueri vor dem Italiener Daniel Pattis das Ziel. Als bester Österreicher landete der vielfache Salzburger Staatsmeister Manuel Innerhofer mit 1:17 Minuten Rückstand auf den Sieger das Ziel: „Es war heute mein erstes Rennen der Saison und dafür lief es super. Nach dem Start hatte ich Seitenstechen, aber das ging bald wieder weg. Für das morgige Finale ist noch alles offen.“ Bester Tiroler wurde der Osttiroler Josef Bodner als Zehnter. „Es war ein brutales Rennen, aber dieses neue Trailrunning-Format macht richtig Spaß und man braucht auch die richtige Taktik“, freute sich der kenianische Sieger.

Kenianischer Damensieg, Plattner Fünfte

Auch bei den Frauen war Kenia nicht zu biegen: Ruth Mwihaki Gitonga setzte sich nach 58:55 Minuten um eine knappe halbe Minute gegen die lange Führende deutsche Hanna Groeber durch. Dritte wurde ihre Landsfrau Laura Hottenrott. Beste Österreicherin wurde die Hallerin Anna Plattner als Fünfte mit rund 1:45 Minuten Rückstand. „Es ist für morgen noch alles drin. Ich möchte unbedingt aufs Podest“, gab sich Plattner kämpferisch.

Im Vertical der allgemeinen Klasse siegte die Salzburgerin Amelie Muss mit einer Zeit von 1:05,15 Stunden, bei den Männern triumphierte der Deutsche Tobias Ulbrich (53:00 Minuten) vor dem Salzburger Matihas Gwechenberger.