Lawinenreport beendet außergewöhnliche Wintersaison: 18 Lawinentote allein in Tirol

500 Lawinen wurden im heurigen Winter von Menschen in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ausgelöst. 40 Menschen kamen ums Leben. An 19 Tagen herrschte mit Stufe 4 die zweithöchste Lawinenwarnstufe.

40 Personen sind im heurigen Winter in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino durch Lawinen ums Leben gekommen. Damit hat sich die Zahl der Lawinenopfer im Vergleich zur Vorsaison kräftig erhöht, zog das Land Tirol am Donnerstag in einer Aussendung Bilanz. Im Winter 2024/2025 waren elf Tote verzeichnet worden. Auch die Anzahl der von Personen ausgelösten Lawinen zog mit heuer mehr als 500 zu in der Vorsaison 200 merklich an. An 19 Tagen herrschte heuer große Lawinengefahr.

18 der insgesamt 40 Todesopfer und 27 von insgesamt 34 Verletzten entfielen auf Tirol. 16 Tote und fünf Verletzte gab es in Südtirol, sechs Todesopfer und zwei Verletzte im Trentino. Die Toten und Verletzten seien Folge von 62 Lawinenereignissen in der Region gewesen. Rund 90 Prozent der Todesopfer waren Männer, hieß es. Zwischen 16. und 25. Februar sei indes die Lawinenwarnstufe vier auf der fünfstufigen Skala - große Lawinengefahr - gleich an zehn Tagen in Folge vergeben worden. An 32 Tagen in Folge galt zwischen 25. Jänner und 7. März zudem die dritthöchste Lawinenwarnstufe und damit erhebliche Lawinengefahr.

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