Vorerst keine Räumung am 5. Juni

Wohnhausräumung in Wörgl wird nach Beschwerde Fall für Verwaltungsgericht

Der gemeinsame Antrag der Opposition, in dem man Unterstützungsmaßnahmen für die Betroffenen forderte, wurde abgelehnt.
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Von Theresa Aigner

Während die EigentümerInnen des betroffenen Hauses Beschwerde gegen den Räumungsbescheid eingelegt haben, dürfen die MieterInnen nicht auf koordinierte Unterstützungsmaßnahmen durch die Stadt hoffen: Ein entsprechender Antrag der Opposition wurde abgelehnt.

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