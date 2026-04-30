Vorerst keine Räumung am 5. Juni
Wohnhausräumung in Wörgl wird nach Beschwerde Fall für Verwaltungsgericht
Der gemeinsame Antrag der Opposition, in dem man Unterstützungsmaßnahmen für die Betroffenen forderte, wurde abgelehnt.
© Theresa Aigner
Während die EigentümerInnen des betroffenen Hauses Beschwerde gegen den Räumungsbescheid eingelegt haben, dürfen die MieterInnen nicht auf koordinierte Unterstützungsmaßnahmen durch die Stadt hoffen: Ein entsprechender Antrag der Opposition wurde abgelehnt.