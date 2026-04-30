Zwei Hattrick-Schützen, aber nur Schmadl steht im Halbfinale: „War wie im Film“

6:6-Remis und Entscheidung im Elfmeterschießen. Das Cup-Viertelfinale zwischen Ebbs und Volders ging als eines der verrücktesten Spiele in die Unterhaus-Geschichte ein. Die TT fragte bei den Dreifachtorschützen Daniel Wurnig und Martin Schmadl nach - ihre Gefühlswelt könnte nicht unterschiedlicher aussehen.