Volders gewann Cup-Krimi
Zwei Hattrick-Schützen, aber nur Schmadl steht im Halbfinale: „War wie im Film“
Volders-Cupheld Martin Schmadl (l.) und Ebbs-Kicker Daniel Wurnig drückten dem denkwürdigen Cup-Viertelfinale mit jeweils drei Toren ihren Stempel auf.
© Thomas Brandauer
6:6-Remis und Entscheidung im Elfmeterschießen. Das Cup-Viertelfinale zwischen Ebbs und Volders ging als eines der verrücktesten Spiele in die Unterhaus-Geschichte ein. Die TT fragte bei den Dreifachtorschützen Daniel Wurnig und Martin Schmadl nach - ihre Gefühlswelt könnte nicht unterschiedlicher aussehen.