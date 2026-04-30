Volders gewann Cup-Krimi

Zwei Hattrick-Schützen, aber nur Schmadl steht im Halbfinale: „War wie im Film“

Volders-Cupheld Martin Schmadl (l.) und Ebbs-Kicker Daniel Wurnig drückten dem denkwürdigen Cup-Viertelfinale mit jeweils drei Toren ihren Stempel auf.
© Thomas Brandauer
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

6:6-Remis und Entscheidung im Elfmeterschießen. Das Cup-Viertelfinale zwischen Ebbs und Volders ging als eines der verrücktesten Spiele in die Unterhaus-Geschichte ein. Die TT fragte bei den Dreifachtorschützen Daniel Wurnig und Martin Schmadl nach - ihre Gefühlswelt könnte nicht unterschiedlicher aussehen.

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