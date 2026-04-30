Sperre in beide Richtungen

Nächste Demo im Nadelöhr: Versammlung legt im Juni die Fernpassroute lahm

Bürgerinitativen wollen im Juni für zwei Stunden auf der vielbefahrenen Fernpassroute in Reutte und Nassereith ihr Versammlungsrecht ausüben.
© Alexander Paschinger

Nach der Genehmigung der Brenner-Demo am 30. Mai sorgt in Tirol gleich eine zweite Verkehrs-Demonstration für Aufsehen: Ende Juni hat eine Bürgerinitiative zwei Versammlungen auf der Fernpassstraße angemeldet. Das Land warnt vor einem Verkehrschaos.

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