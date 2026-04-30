career & competence 2026 im Rückblick

Das sagen die Aussteller:innen und Besucher:innen

„Wir konnten viele qualitative Gespräche führen und auch erste konkrete Bewerbungsabsichten mitnehmen.“

Gabriele Felkl, Innsbrucker Verkehrsbetriebe

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„Wir sind kaum vom Reden weggekommen – das Interesse war riesig. Für uns ein voller Erfolg in Sachen Sichtbarkeit und Recruiting.“

Lisa Bräuer, AQIPA Gear Guru

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„Unsere Zielgruppe ist hier genau richtig – wir konnten viele neue Interessierte für unser Studienangebot gewinnen. Die Organisation ist, wie wir es von der SoWi-Holding gewohnt sind, sehr professionell – mit wenig Aufwand für uns als Aussteller und gleichzeitig maximalem Output.“

Thomas Höller, FH JOANNEUM

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„Eine gute Gelegenheit, sich einen Überblick über Unternehmen zu verschaffen und Ideen für Praktika zu sammeln.“

Clemens, 22

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„Viele Infos zu Jobs und Studien – meine Erwartungen wurden definitiv erfüllt.“