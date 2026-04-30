career & competence 2026 im Rückblick
Am 29. April drehte sich im Congress Innsbruck alles um: your career, your competence.
Die größte Karrieremesse Westösterreichs, career & competence, veranstaltet von der SoWi-Holding gemeinsam mit der Universität Innsbruck, fand zum 20. Mal statt. Rund 100 Ausstellende, darunter zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen sowie mehr als 15 Hochschulen, vernetzten sich mit über 2000 motivierten Studierenden, Absolvent:innen und (Young) Professionals.
Die nächste career & competence findet am 14. April 2027 statt.
Aussteller:in werden: sowiholding.at/messen
Weitere Fakten
- Unzählige Jobs und mehr als 350 Masterstudiengänge
- 12 Workshops mit über 330 Anmeldungen
- Career Talks
- Über 400 Bewerbungsfotos von der Tiroler Tageszeitung
- Ca. 110 CV-/LinkedIn-Checks von conSALT
- Weitere Specials wie Gehaltsverhandlungs-Simulation
- Über den Messeplaner wurden mehr als 4500 Likes an Aussteller:innen vergeben.
- Die nächsten Messen der SoWi-Holding finden bereits im Herbst 2026 statt BeSt Innsbruck und BeSt Klagenfurt.
Weitere Informationen: sowiholding.at/messen
© Victor Klein
© Victor Klein
© Victor Klein
© Victor Klein
© Victor Klein
Das sagen die Aussteller:innen und Besucher:innen
„Wir konnten viele qualitative Gespräche führen und auch erste konkrete Bewerbungsabsichten mitnehmen.“
Gabriele Felkl, Innsbrucker Verkehrsbetriebe
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„Wir sind kaum vom Reden weggekommen – das Interesse war riesig. Für uns ein voller Erfolg in Sachen Sichtbarkeit und Recruiting.“
Lisa Bräuer, AQIPA Gear Guru
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„Unsere Zielgruppe ist hier genau richtig – wir konnten viele neue Interessierte für unser Studienangebot gewinnen. Die Organisation ist, wie wir es von der SoWi-Holding gewohnt sind, sehr professionell – mit wenig Aufwand für uns als Aussteller und gleichzeitig maximalem Output.“
Thomas Höller, FH JOANNEUM
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„Eine gute Gelegenheit, sich einen Überblick über Unternehmen zu verschaffen und Ideen für Praktika zu sammeln.“
Clemens, 22
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„Viele Infos zu Jobs und Studien – meine Erwartungen wurden definitiv erfüllt.“
Sarah, 21