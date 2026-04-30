500 Teile, 50 Minuten
Stück für Stück zur Bestzeit: Kristina ist die einzige Tirolerin bei Speed-Puzzle-Meisterschaft
Kristina Unterkircher kommt aus Lienz und wohnt in Innsbruck. Bei den österreichischen Meisterschaften im Speed Puzzeln wollte sie auf gleichgesinnte TirolerInnen treffen, nun ist sie die einzige Vertreterin des Bundeslandes.
© Axel Springer
Während andere noch den Rand sortieren, hat sie das Bild längst vor Augen: Kristina Unterkircher puzzelt auf Zeit – und das schneller als die meisten. Anfang Mai tritt sie als einzige Tirolerin bei den Österreichischen Meisterschaften an.