Gauder Fest, Streetfood und Christina Aguilera live: Das ist am langen Wochenende los in Tirol

Der 1. Mai beschert den TirolerInnen ein langes Wochenende. Wer da nicht zum überfüllten Gardasee fährt, sondern in Tirol bleibt, den oder die erwartet ein pralles Programm. So findet unter anderem das legendäre Gauder Fest statt. In Wörgl wiederum kann man sich beim Food-Festival durchschlemmen und musikalisch ist von Christina Aguilera bis Attwenger viel dabei.