TV-Rechte für Europacup neu vergeben: Diese Sender zeigen künftig die Champions League

Wien – Die TV-und Streamingrechte an den drei europäischen Fußball-Clubbewerben in Österreich sind ab Sommer 2027 für jeweils vier Jahre neu vergeben worden. DAZN wird von 2027/28 bis 2030/31 die Heimat der Champions League, von der Sky per Wahlrecht das Top-Spiel am Dienstag überträgt. Das Finale der Königsklasse sowie der UEFA-Supercup sind auf Puls4 (und Joyn) im Free-TV zu sehen. Canal+ erwarb für denselben Zeitraum die Exklusivrechte an der Europa und der Conference League.

DAZN überträgt 186 Spiele in der Königsklasse

DAZN überträgt pro Saison 186 Spiele der Champions League live, ausgenommen ist nur die von Sky gewählte Dienstag-Partie. „Die UEFA Champions League ist der prestigeträchtigste Klubwettbewerb im Weltfußball und wir freuen uns, dass sie bis 2031 in Österreich ein neues Zuhause bei DAZN hat. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen Fans das umfassendste und beste Erlebnis bieten“, erklärte Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, in einer Aussendung am Donnerstag.