„MutMacher“-Jury kürte die mutigsten Unternehmen

Die Auszeichnung der Tiroler Tageszeitung wird auch heuer in vier Kategorien vergeben.

In Phasen wirtschaftlicher Herausforderungen sind Mut und Innovationskraft gefragter denn je. Die Initiative „MutMacher“ der Tiroler Tageszeitung setzt genau hier an und würdigt Unternehmen, die mit bemerkenswerten Erfolgsgeschichten glänzen. Auch heuer wurden von der TT zahlreiche KandidatInnen nominiert und kürzlich einer Fachjury vorgelegt. Diese bestand aus den Partner­Innen von „MutMacher“ und der TT-Redakteurin Nina Werlberger. „Als Wirtschaftsjournalistin bin ich viel im Land unterwegs und erlebe, wie viele innovative und engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer es in Tirol gibt“, sagte Werlberger. „Diese Anerkennung zeigt auf, dass es auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten möglich ist, mit Mut und Kreativität Erfolg zu haben.“

Für Andreas Burger, Geschäftsführer der TIWAG Next Energy Solutions GmbH, war es bemerkenswert, dass sich viele junge und mutige Tiroler Unternehmen gerade im IT-Bereich nicht von der großen internationalen Konkurrenz abschrecken lassen. „Beeindruckend sind gerade jene, die massiv Vorleistungen stemmen mussten, um ihre Produkte zu positionieren.“ Sarah Auer-Schwarz, Notariatskandidatin bei Ihr Notariat Tirol, lobte die Vorauswahl der KandidatInnen für den „MutMacher“. Ihr imponierte besonders der Mut einiger UnternehmerInnen, einen sicheren und gut dotierten Job an den Nagel zu hängen, um ihre Projekte mit Überzeugung und Leidenschaft zu realisieren. „Diese Erfolgsgeschichten bestärken all jene, die auch gute Ideen haben und diese umsetzen möchten.“

„Wir haben Unternehmen ausgezeichnet, die nicht nur die Herausforderung gemeistert haben, ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln“, betonte Markus Tollinger, Bereichsleiter Firmenkunden bei der Raiffeisen-Landesbank Tirol, „sondern auch jene, die der Gesellschaft etwas zurückgeben und nachhaltig sind.“ Es sei sehr erfreulich, wie viel Innovationskraft in diesem Land stecken würde. Die Vielfalt der nominierten Unternehmen strich Maximilian Jonas Markschläger von der Wiener Städtischen Versicherung hervor. „Mut hat ganz viele Gesichter – und das machte die Jurysitzung auch so spannend.“ Für mutiges Unternehmertum sei entscheidend, das Risiko abzuwägen – und auch die Bereitschaft, sich selbst neu zu erfinden.

Die GewinnerInnen von „MutMacher“ werden in Kürze bekannt gegeben.