Offenbar doch Einigung auf Spritpreisbremse in abgespeckter Form

Die Mineralölsteuer wird im Mai nur noch 2 statt bisher 5 Cent pro Liter reduziert. Bei Margenbegrenzung fallen in den ersten beiden Mai-Wochen 5 Cent weg, danach nur noch 2,5 Cent.

Wien – Nach beinahe gescheiterten Verhandlungen über eine Verlängerung der Spritpreisbremse, gibt es wenige Stunden vor Auslaufen der Maßnahme nun offenbar doch noch eine Einigung auf eine Spritpreisbremse in reduzierter Form. Das teilten die NEOS, das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium sowie das SPÖ-geführte Finanzministerium jeweils in Aussendungen am Donnerstagnachmittag mit.