Verhandlungen der Koalition über Verlängerung der Spritpreisbremse an der Kippe

Laut Verhandlerkreisen konnten sich ÖVP und SPÖ bisher nicht mit NEOS einigen.

Wien – Die Verhandlungen über eine Verlängerung der Spritpreisbremse sind in einer heiklen Phase. Nach APA-Informationen kam es zwar zu einer Einigung zwischen ÖVP und SPÖ, jedoch nicht mit den NEOS. Aus SPÖ-Kreisen hieß es, man glaube weiter an einen Verhandlungserfolg. Mit der Volkspartei werde konstruktiv verhandelt. Dem Vernehmen nach sind Rot und Schwarz schon einig bezüglich einer allerdings reduzierten Bremse.

Demnach würde bei der Mineralölsteuer im Mai nur noch zwei statt bisher fünf Cent pro Liter reduziert, weil nicht mehr Potenzial aus den Mehreinnahmen der Mehrwertsteuer (auf Treibstoffe) vorhanden ist. Was die Margenbegrenzung angeht, sollten in den ersten beiden Mai-Wochen weiter fünf Cent wegfallen, danach nur noch 2,5 Cent.