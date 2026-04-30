Zwei Parteien, eine Frage
Wahlkampfauftakt in Tirol: Über allem schwebt Georg Dornauer
Spitzenkandidat Philip Wohlgemuth präsentiert Sujet und Clip mit Geschäftsführerin Eva Steibl-Egenbauer.
© SPÖ Tirol
Mehr als ein Jahr vor der nächsten Tiroler Landtagswahl im Frühsommer oder Herbst 2027 bringen sich SPÖ-Tirol und Liste Fritz in Stellung. Die SPÖ präsentiert einen Werbeclip, die Liste Fritz ihre Spitzenkandidatin. Und über beiden Auftritten liegt die Frage, welche Rolle Georg Dornauer noch spielen wird.