„So viel Ware wie noch nie“: Alles ist bereit für die größte Schnäppchenjagd des Jahres

Sammler und Trödelfans haben sich den Termin längst vorgemerkt. Am kommenden Sonntag, 3. Mai, von 8 bis 16 Uhr, ist wieder Lions-Flohmarkt am Sportplatz in Reutte. Noch nie gab es ein solch großes Warenangebot.

Reutte – Es ist angerichtet – für den Lions-Flohmarkt in Reutte, den größten Flohmarkt Tirols. Tagelang wurden Waren abgegeben, sorgfältig sortiert und eingeräumt. Nun ist das Zelt im Drei-Tannen-Stadion bis obenhin gefüllt mit einer bunten Mischung aus Raritäten und Krimskrams – von Geschirr über Bücher, Spielwaren, Kleidung, Lampen und Kunst bis zu allerlei Kleinigkeiten. „Wir haben so viel Ware wie noch nie“, sind sich alle Helfer einig.

Am Sonntag, den 3. Mai, um 8 Uhr öffnet der Flohmarkt seine Tore. Dann darf wieder nach Herzenslust gestöbert, entdeckt und gefeilscht werden. Bis 16 Uhr kommen Schnäppchenjäger zwischen Kunst und Kitsch, Textilien und Spielwaren voll auf ihre Kosten. Neben der beeindruckenden Warenvielfalt zieht auch die Gastronomie jedes Jahr zahlreiche Gäste an.