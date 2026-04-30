Zillertaler wollen am Gauder Fest feiern, Absam-Coach Kellner bemängelt Aufstiegsregel

Mit Heimsiegen in Spitzenspielen würden der SV Fügen in der tt.com Regionalliga Tirol und der SK Hippach in der Gebietsliga Ost im Titelrennen bleiben - das Gauder Fest wäre im Erfolgsfall die passende Party-Location. Dass Absam 1b in der 2. Klasse um den Titel, aber nicht um den Aufstieg kämpft, erzürnt Trainer Christian Kellner.