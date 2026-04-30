Topspiele im Unterhaus

Zillertaler wollen am Gauder Fest feiern, Absam-Coach Kellner bemängelt Aufstiegsregel

Fügen setzt auf die Torjäger-Qualitäten von Stephan Kuen (schwarz), der bereits bei 21 Treffern hält. Absam-1b-Trainer Christian Kellner hält nichts von der Aufstiegsregel in den 2. Klassen.
© Axel Springer
Michael PipalDaniel Lenninger

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Mit Heimsiegen in Spitzenspielen würden der SV Fügen in der tt.com Regionalliga Tirol und der SK Hippach in der Gebietsliga Ost im Titelrennen bleiben - das Gauder Fest wäre im Erfolgsfall die passende Party-Location. Dass Absam 1b in der 2. Klasse um den Titel, aber nicht um den Aufstieg kämpft, erzürnt Trainer Christian Kellner.

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