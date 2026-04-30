Topspiele im Unterhaus
Zillertaler wollen am Gauderfest feiern, Absam-Coach Kellner bemängelt Aufstiegsregel
Fügen setzt auf die Torjäger-Qualitäten von Stephan Kuen (schwarz), der bereits bei 21 Treffern hält. Absam-1b-Trainer Christian Kellner hält nichts von der Aufstiegsregel in den 2. Klassen.
© Axel Springer
Mit Heimsiegen in Spitzenspielen würden der SV Fügen in der tt.com Regionalliga Tirol und der SK Hippach in der Gebietsliga Ost im Titelrennen bleiben - das Gauderfest wäre im Erfolgsfall die passende Party-Location. Dass Absam 1b in der 2. Klasse um den Titel, aber nicht um den Aufstieg kämpft, erzürnt Trainer Christian Kellner.