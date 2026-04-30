Ausschreibung für ORF-Generaldirektion veröffentlicht: Das sind die Anforderungen

Bis Ende Mai ist das Bewerbungsfenster für die Stelle des ORF-Generaldirektors bzw. der -direktorin ab 2027 offen. Die Entscheidung über die Vergütung erfolge gesondert, heißt es.

Wien – Ingrid Thurnher ist erst am vergangenen Donnerstag zur neuen ORF-Generaldirektorin bis Ende des Jahres gekürt worden. Exakt eine Woche später ist nun die Ausschreibung für den Posten ab Jahresbeginn 2027 veröffentlicht worden. Gesucht wird eine Person für eine fünfjährige Funktionsperiode. Interessierte müssen bis spätestens 28. Mai ihre Unterlagen bei Heinz Lederer als Vorsitzendem des ORF-Stiftungsrates einreichen.

Neben unter anderem einem Lebenslauf und einer aktuellen Strafregisterbescheinigung müssen Bewerberinnen und Bewerber auch ein Konzept für die mittel- und langfristige Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens beilegen. „Die Funktion verlangt Vertrauenswürdigkeit, Unbescholtenheit und ein Verhalten, das die Glaubwürdigkeit eines öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens sicherstellt“, wird im Ausschreibungstext klargestellt.

Hochschulstudium und Digitalerfahrung erwartet

Zu den Anforderungen gehört laut Ausschreibung etwa „eine für die Aufgaben relevante Vorbildung oder eine fünfjährige einschlägige oder hinsichtlich des Aufgabenbereichs verwandte Berufserfahrung“, ein abgeschlossenes Hochschulstudium, Führungserfahrung, vertiefte Kenntnisse des Medienmarktes, sehr gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse oder sehr gute analytische Fähigkeiten. Auch hohe soziale Kompetenz und Erfahrung in der digitalen Transformation werden erwartet.

Bezüglich der möglichen Vergütung heißt es weiters: „Die Entscheidung über die Vertragsgestaltung erfolgt gesondert von der Bestellung des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin unter Berücksichtigung eines internationalen Vergleichs und der Vorgaben der Vergütungsarbeitsgruppe.“ Laut dem veröffentlichten Transparenzbericht von März hatte der im Zuge von Belästigungsvorwürfen zurückgetretene ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zuletzt rund 427.500 Euro verdient.