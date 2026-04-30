Malerfürst, Starkünstler und Bildhauer: Georg Baselitz mit 88 Jahren gestorben
Er machte die auf dem Kopf stehenden Bilder zu seinem Markenzeichen: Der Maler Georg Baselitz. Er verstarb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren.
Wien – Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz ist tot. Dies bestätigte das Atelier des Starkünstlers dem Spiegel. Baselitz, der seit 2015 auch die österreichische Staatsbürgerschaft besaß und Salzburg zu seiner Wahlheimat machte, zählte zu den großen Meistern der Moderne und hatte sich über die Jahrzehnte vom provokativen Jungkünstler zum etablierten Doyen der Zunft gemausert.
Geboren am 23. Jänner 1938 im sächsischen Deutschbaselitz als Hans-Georg Kern verließ Baselitz alsbald den Osten, machte sich zunächst in Westberlin einen Namen und etablierte bald das Leid des Zweiten Weltkriegs als eines seiner Hauptthemen. Ab Ende der 60er malte er seine Bilder, als ob diese am Kopf stehen, was zur Trademark des aufstrebenden Malers wurde, der sich aber auch in der Bildhauerei einen Namen machte. (APA)