Malerfürst, Starkünstler und Bildhauer: Georg Baselitz mit 88 Jahren gestorben

Er machte die auf dem Kopf stehenden Bilder zu seinem Markenzeichen: Der Maler Georg Baselitz. Er verstarb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren.

Wien – Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz ist tot. Dies bestätigte das Atelier des Starkünstlers dem Spiegel. Baselitz, der seit 2015 auch die österreichische Staatsbürgerschaft besaß und Salzburg zu seiner Wahlheimat machte, zählte zu den großen Meistern der Moderne und hatte sich über die Jahrzehnte vom provokativen Jungkünstler zum etablierten Doyen der Zunft gemausert.