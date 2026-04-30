Neue Wege der Mobilität

Breite Mehrheit für „Superblock“ und O-Busse in Innsbruck, aber heftige Kritik an Kommunikation

Mobilitätsstadträtin Janine Bex konnte sich bei einem ihrer Herzensprojekte, dem Modellversuch „Superblock“, über unerwartet breite Unterstützung freuen.
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Michael Domanig

Von Michael Domanig

Der Innsbrucker Gemeinderat hat am Donnerstag weitreichende Beschlüsse zur Zukunft der städtischen Mobilität getroffen: Für den Modellversuch eines verkehrsberuhigten „Superblocks“ gab es eine überraschend breite Mehrheit. Auch die Dekarbonisierung der IVB-Busflotte wurde auf den Weg gebracht – jedoch verbunden mit scharfer Kritik an der Stadtführung.

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