Neue Wege der Mobilität
Breite Mehrheit für „Superblock“ und O-Busse in Innsbruck, aber heftige Kritik an Kommunikation
Mobilitätsstadträtin Janine Bex konnte sich bei einem ihrer Herzensprojekte, dem Modellversuch „Superblock“, über unerwartet breite Unterstützung freuen.
© Liebl
Der Innsbrucker Gemeinderat hat am Donnerstag weitreichende Beschlüsse zur Zukunft der städtischen Mobilität getroffen: Für den Modellversuch eines verkehrsberuhigten „Superblocks“ gab es eine überraschend breite Mehrheit. Auch die Dekarbonisierung der IVB-Busflotte wurde auf den Weg gebracht – jedoch verbunden mit scharfer Kritik an der Stadtführung.