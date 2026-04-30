Breite Mehrheit für „Superblock“ und O-Busse in Innsbruck, aber heftige Kritik an Kommunikation

Der Innsbrucker Gemeinderat hat am Donnerstag weitreichende Beschlüsse zur Zukunft der städtischen Mobilität getroffen: Für den Modellversuch eines verkehrsberuhigten „Superblocks“ gab es eine überraschend breite Mehrheit. Auch die Dekarbonisierung der IVB-Busflotte wurde auf den Weg gebracht – jedoch verbunden mit scharfer Kritik an der Stadtführung.