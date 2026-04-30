Umbenennung in Innsbruck
Hermann-Gmeiner-Straße wird nach Frau benannt, KPÖ sieht aber auch neuen Namen kritisch
Hermann Gmeiner, Gründer von SOS-Kinderdorf, ist posthum tief gefallen. Die Innsbrucker KPÖ sieht allerdings auch die neue Namenspatin der Straße kritisch.
© Michael Domanig
Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den verstorbenen SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner wird die Stadt Innsbruck die nach ihm benannte Straße umbenennen – und zwar nach einer christlich-sozialen Politikerin. Die Kommunisten finden die neue Namenspatin jedoch ebenfalls eine problematische Wahl.