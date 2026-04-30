Schritt in den Abgrund: Neues Banksy-Kunstwerk in London aufgetaucht

London – Eine plötzlich aufgetauchte Statue im Zentrum Londons hat für Aufregung in der Kunst- und Kulturwelt gesorgt. Die überlebensgroße Figur scheint von einem Podest in den Abgrund zu schreiten, sie trägt eine große Fahne, die ihr ins Gesicht weht. Als Signatur steht am Fuß des Sockels: Banksy. Der weltberühmte, mysteriöse Künstler veröffentlichte am Nachmittag ein Video, das zeigt, wie die Statue aufgestellt wird.

Viele Menschen bestaunten am Morgen das Kunstwerk in der Prachtstraße Waterloo Place im Zentrum Londons, einige machten Fotos. Der britische Künstler Banksy hatte in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs immer wieder mit Spontanaktionen überrascht, zuletzt mit Street-Art-Kunst an Wänden.