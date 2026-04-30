Falscher Arzt: 65-Jährige im Bezirk Kufstein um mehrere 10.000 Euro gebracht

Mit der perfiden Masche eines „Falschen Arztes“ haben unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag eine 65-jährige Frau aus dem Bezirk Kufstein um Wertsachen im hohen fünfstelligen Eurobereich gebracht. Die Betrüger setzten die Frau mit einer erfundenen Geschichte über ihre schwerkranke Schwester massiv unter Druck.

Alles begann gegen 15 Uhr mit einem Anruf. Während sich die 65-jährige Deutsche bei ihrer Mutter aufhielt, kontaktierte sie ein angeblicher Arzt telefonisch. Der Mann am anderen Ende der Leitung behauptete, die Schwester der Frau leide an einer schweren Erkrankung und benötige dringend ein sehr teures Medikament.

Opfer massiv unter Druck gesetzt

Durch das Telefonat bauten die Täter eine derart hohe psychische Drucksituation auf, dass die 65-Jährige sofort zu ihrem Wohnsitz im Bezirk Kufstein fuhr. Während sie Wertsachen für eine angebliche Übergabe zusammenrichtete, wurde sie von den Betrügern weiter telefonisch unter Druck gesetzt.