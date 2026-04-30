Funkenflug auf Zeltplane

Lagerfeuer außer Kontrolle: Gartenhaus in Oberhofen fing Feuer

Oberhofen – Ein Lagerfeuer ist am Donnerstagabend in Oberhofen außer Kontrolle geraten und hat auf eine Zeltplane sowie ein angrenzendes Gartenhaus übergegriffen. Die Anwesenden konnten durch ihr rasches Eingreifen Schlimmeres verhindern.

Eine 37-jährige Frau hatte in einer Feuerstelle unter einem Pavillon ein Feuer entzündet. Gegen 18.20 Uhr sorgte Funkenflug dafür, dass die Flammen auf nahestehende Gegenstände übergriffen.

Die 37-Jährige und ein 48-jähriger Mann, der ebenfalls anwesend war, löschten den Brand umgehend mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Oberhofen führte anschließend Nachlöscharbeiten durch, um letzte Glutnester zu beseitigen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand jedoch Sachschaden in unbekannter Höhe. (TT.com)

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