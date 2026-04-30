Lagerfeuer außer Kontrolle: Gartenhaus in Oberhofen fing Feuer

Oberhofen – Ein Lagerfeuer ist am Donnerstagabend in Oberhofen außer Kontrolle geraten und hat auf eine Zeltplane sowie ein angrenzendes Gartenhaus übergegriffen. Die Anwesenden konnten durch ihr rasches Eingreifen Schlimmeres verhindern.

Eine 37-jährige Frau hatte in einer Feuerstelle unter einem Pavillon ein Feuer entzündet. Gegen 18.20 Uhr sorgte Funkenflug dafür, dass die Flammen auf nahestehende Gegenstände übergriffen.