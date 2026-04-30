Potapova bei WTA-1000-Halbfinal-Premiere in Madrid out

Anastasia Potapova ist ein Erfolgserlebnis bei ihrer Premiere im Halbfinale eines WTA-1000-Tennisturniers verwehrt geblieben. Die Neo-Österreicherin musste sich am Donnerstag in Madrid der auf Position 26 eingestuften Ukrainerin Marta Kostjuk mit 2:6,6:1,1:6 geschlagen geben. Die Nummer 23 der Welt steht erstmals auf dieser Turnierebene in einem Endspiel und bekommt es mit der Russin Mirra Andrejewa zu tun, die die US-Amerikanerin Hailey Baptiste mit 6:4,7:6(8) ausschaltete.

Da Potapova beim Aufschlag Probleme hatte, stellte Kostjuk mit Break gleich auf 2:0. Zwei Möglichkeiten auf das Rebreak ließ sie aus, dadurch war der erste Satz so gut wie gelaufen. Bei 0:40 konnte sie drei Satzbälle noch abwehren, den vierten aber nicht mehr. Im 2. Satz sahen die Zuschauer eine verkehrte Welt, Potapova gab mit druckvollen Schlägen den Ton an, punktete immer wieder auch mit der Rückhand und profitierte auch von einer sehr fehleranfälligen Gegnerin. Mit einem Zu-Null-Break stellte sie auf 6:1.

Den Schwung konnte Potapova den Entscheidungsdurchgang aber nicht mitnehmen, leichte Fehler sorgten für ein schnelles Break und folgenden 0:4-Rückstand. Erst danach kämpfte sie sich kurz in den Satz, ließ beim Stand von 1:4 aber drei Breakchancen ungenützt. Bitter war das Ende: Beim ersten Matchball unterlief ihr ein Doppelfehler, nach 1:36 Stunden war die Niederlage fix. Dadurch kassierte die ÖTV-Nummer-Eins im fünften Aufeinandertreffen mit Kostjuk die dritte Niederlage. Wie vergangenes Jahr in Madrid kam im direkten Duell das Aus, damals schon im Achtelfinale.

"Das Match im vergangenen Jahr war ganz anders, sie spielt jetzt ganz anders. Ich bin immer bei mir geblieben, das war der Schlüssel für den Sieg, ich bin unglaublich glücklich, dass ich den Turnaround geschafft habe", resümierte Kostjuk, die zuletzt in Rouen auf 250er-Ebene ihren ersten Saisontitel gewonnen hatte. Im Finale stand die 23-Jährige 2026 auch schon in Brisbane. Im Ranking wird sie sich kommende Woche zumindest auf Rang 17 nach vor schieben. Die 25-jährige Potapova wird sich nach ihrem Erfolgslauf als "Lucky Loser" um fast 20 Ränge auf Position 38 verbessern. Das bisher beste Ranking der dreifachen WTA-Turniersiegerin war Platz 21.