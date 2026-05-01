Über mehrere Monate
Zehntausende Euro fehlten: Mitarbeiterin von Imster Lokal lies Bargeld mitgehen
Weil seit Jänner immer wieder Geld in der Kasse eines Imster Lokals gefehlt hatte, wurde die Polizei eingeschaltet. Schließlich wurde eine 38-jährige Mitarbeiterin ausgeforscht, welche wiederholt Bargeld entnommen und dieses für eigene Zwecke verwendet hatte.
Es entstand ein Schaden von wenigen zehntausenden Euro. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet. (TT.com)