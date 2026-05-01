Ex-Skistar verrät auf Instagram: Das dritte Kind wird ein...

Bei den Olympischen Spielen vor acht Jahren in Pyeongchang jubelte Nina Haver-Löseth mit Norwegen über Bronze im Ski-Team-Bewerb und ihren größten sportlichen Erfolg neben neun Podestplätzen im Weltcup. Jetzt hat die ehemalige Technik-Spezialistin privat wieder Grund zur Freude.

Wie die 37-Jährige auf Instagram verriet, wird sie zum dritten Mal Mutter. „Baby Nummer drei kommt diesen Sommer“, schrieb die Skandinavierin vor drei Monaten.

DIeser Tage lüftete Haver-Löseth ein weiteres Geheimnis: Nach zwei Jungs wird das dritte Kind ein Mädchen. „Jungs-Club – Plot-Twist“, postete die ehemalige Skiläuferin in den sozialen Netzwerken. Auf dem zweiten Foto ist die rosarote Babykleidung zu sehen. Virtuelle Herzen flogen ihr u.a. von Tonje Kristoffersen (Ehefrau von Henrik Kristoffersen) und Ex-Konkurrentin Marie-Michele Gagnon zu. (TT.com)