Nach Sichtung im Ortsgebiet: Risikowolf in Söll erlegt

Söll – Am Montag hat die Tiroler Landesregierung eine Abschussverordnung für einen Risikowolf in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein erlassen. In der Nacht auf Freitag wurde der Wolf von der Jägerschaft im Gemeindegebiet von Söll entnommen.

Auslöser für die Maßnahme war ein Nachweis im Gemeindegebiet von Kirchberg. Dort wurde ein Wolf in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern gesichtet.

Zwei Abschussverordnungen noch aufrecht

Bei der aktuellen Abschussverordnung handelte es bereits um die sechste derartige Maßnahme im heurigen Jahr in Tirol. Zwei Abschussverordnungen sind noch aufrecht. Abschussfreigabe bestehen noch in den Bezirken Innsbruck-Land und Landeck.

Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. Weitere Informationen gibt es HIER. (TT.com)