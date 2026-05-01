Großer Waldbrand in der Toskana: Tausende Menschen evakuiert

Ein großer Brand tobt am Freitag am Berg Faeta in der Toskana, 3500 Menschen wurden in der Nacht vorsorglich evakuiert. Das Feuer wütet seit drei Tagen im Gebiet zwischen den Provinzen Lucca und Pisa, teilten die Einsatzkräfte mit. Durch starken Wind wurden die Flammen erneut angefacht und näherten sich zeitweise Wohngebieten, insbesondere bei Asciano.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Zivilschutzbehörden und zahlreiche Freiwillige waren die ganze Nacht im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf nahe gelegene Ortschaften zu verhindern.

📽️ Video | Tausende Menschen evakuiert

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Aus der Luft werden die Löscharbeiten weiterhin von mehreren Flugzeugen des Typs Canadair und Hubschraubern unterstützt. Auch mit Wärmebildkameras ausgestattete Drohnen wurden bei den Löscharbeiten der Feuerwehr eingesetzt, um die Flammen zu überwachen. Zur Unterbringung der evakuierten Personen wurden Turnhallen in der Umgebung genutzt.