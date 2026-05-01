Wer braucht schon den Song Contest? Tirols Musikszene im Mai im Festivalfieber

Die Festivalsaison startet mit Volldampf in den Wonnemonat Mai. In Zirl und am Thiersee feiern vielversprechende Formate Premiere, während Klassiker wie TschirgArt und Bogenfest mit reichhaltigem Line-up aufwarten. Neue Releases gibt es von Lena Schaur, Manu Delago und weiteren heimischen Künstler:innen.