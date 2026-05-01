Das liefert die heimische Szene
Wer braucht schon den Song Contest? Tirols Musikszene im Mai im Festivalfieber
Die gefeierte Tiroler Rapperin Spilif (l.) tritt im Mai beim Lotta Sounds Festival in Kufstein auf. In Innsbruck steigt die Vorfreude auf das Bogenfest.
© Böhm, Falk
Die Festivalsaison startet mit Volldampf in den Wonnemonat Mai. In Zirl und am Thiersee feiern vielversprechende Formate Premiere, während Klassiker wie TschirgArt und Bogenfest mit reichhaltigem Line-up aufwarten. Neue Releases gibt es von Lena Schaur, Manu Delago und weiteren heimischen Künstler:innen.