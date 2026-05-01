Aggressive junge Mopedlenker hielten Polizei in Landeck auf Trab

Landeck – Gröbere Probleme mit der Polizei haben sich am Donnerstagabend zwei Jugendliche in Landeck eingehandelt. Die beiden waren gegen 22.10 Uhr mit Mopeds auf der Tiroler Straße unterwegs und überholten eine Zivilstreife. Auch weil einer der Jugendlichen keinen Helm trug, wollte die Polizei sie anhalten. Die Mopedlenker ignorierten dies und flüchteten.

Laut den Beamten konnte einer der Burschen kurzzeitig angehalten werden, flüchtete jedoch erneut, nachdem er versucht hatte, einen Beamten zu schlagen. Die anschließende Fahndung brachte keinen Erfolg.