Aggressive junge Mopedlenker hielten Polizei in Landeck auf Trab
Landeck – Gröbere Probleme mit der Polizei haben sich am Donnerstagabend zwei Jugendliche in Landeck eingehandelt. Die beiden waren gegen 22.10 Uhr mit Mopeds auf der Tiroler Straße unterwegs und überholten eine Zivilstreife. Auch weil einer der Jugendlichen keinen Helm trug, wollte die Polizei sie anhalten. Die Mopedlenker ignorierten dies und flüchteten.
Laut den Beamten konnte einer der Burschen kurzzeitig angehalten werden, flüchtete jedoch erneut, nachdem er versucht hatte, einen Beamten zu schlagen. Die anschließende Fahndung brachte keinen Erfolg.
Nachträglich konnten zwei Österreicher im Alter von 14 und 15 Jahren als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Der 14-Jährige wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Beide Jugendlichen werden zudem wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen an die BH Landeck angezeigt. (TT.com)