Brennender E-Bike-Akku sorgte für Aufregung auf der Reschenstraße

Aus einem E-Bike, das auf einem Fahrradträger montiert war, schlugen am Freitagvormittag auf der Reschenstraße plötzlich Flammen. Grund dafür war, dass der Akku aus bislang unbekanntem Grund während der Fahrt zu brennen begann.

Der Akku löste sich vom Fahrrad und fiel auf die Fahrbahn. Andere Lenker bemerkten dies und setzten einen Notruf ab. Die Feuerwehr Ried im Oberinntal barg den Akku und sicherte ihn in einem Wasserbad, um eine erneute Entzündung zu verhindern. (TT.com)