Verschärfte Lage in Innsbruck

„Das bringe ich nicht übers Herz“: Parkstrafen bringen Taxler und Co. in Dilemma

Taxilenker Franco Kolb (links im Bild) legt Wert darauf, dass seine Fahrgäste sicher aus- und einsteigen können. In der Museumstraße in Innsbruck, wie hier im Bild, muss er dafür auf den Gehsteig fahren.
© Axel Springer
Michaela Spirk-PaulmichlSabine Strobl

Von Michaela Spirk-Paulmichl, Sabine Strobl

Innsbrucker Unternehmen klagen über Parkstrafen für Mitarbeiter, die „einfach nur ihre Arbeit erledigen“. Betroffen sind auch Taxilenker, die gebrechlichen Fahrgästen behilflich sein wollen. Ab Mai könnte sich die Situation noch verschärfen.

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