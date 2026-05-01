Protest gegen Sozialabbau
Hunderte Teilnehmer zogen bei Demo zum Tag der Arbeit durch Innsbruck
Die Gemeinderät:innen Evi Kofler und Mesut Onay (ALi) bei der Demo in Innsbruck.
© Liste Ali
Hunderte Menschen zogen am 1. Mai zur traditionellen Demo am Tag der Arbeit durch die Innsbrucker Innenstadt. Sie protestierten gegen Faschismus, Sozialabbau und für Vermögenssteuern.
Nach einer Kundgebung am Landhausplatz führte der Marsch durch die Innenstadt bis zum Waltherpark, wo gemeinsam gefeiert wurde. Laut der Innsbrucker Gemeinderatsliste ALi nahmen rund 2000 Personen an der Demo teil.
Demo zum „Tag der Kulturarbeit“ am Samstag
Heuer lag bei der Kundgebung auch ein Schwerpunkt auf der Stärkung von Kulturarbeit in Innsbruck. Darum dreht sich auch beim „Tag der Kulturarbeit“ am Samstag alles. Rund 5000 Menschen werden beim Marsch durch die Innenstadt erwartet. (TT.com)
5000 TeilnehmerInnen erwartet