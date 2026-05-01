Hunderte Teilnehmer zogen bei Demo zum Tag der Arbeit durch Innsbruck

Hunderte Menschen zogen am 1. Mai zur traditionellen Demo am Tag der Arbeit durch die Innsbrucker Innenstadt. Sie protestierten gegen Faschismus, Sozialabbau und für Vermögenssteuern.

Nach einer Kundgebung am Landhausplatz führte der Marsch durch die Innenstadt bis zum Waltherpark, wo gemeinsam gefeiert wurde. Laut der Innsbrucker Gemeinderatsliste ALi nahmen rund 2000 Personen an der Demo teil.

Demo zum „Tag der Kulturarbeit“ am Samstag