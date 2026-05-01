Erster Titel seit 61 Jahren: LASK jubelte in der Verlängerung über Cup-Sieg gegen Altach

Die lange Wartezeit ist für den LASK zu Ende gegangen. Die Linzer holten sich am Freitag mit einem 4:2 nach Verlängerung (2:2,1:2) gegen den SCR Altach den Titel im ÖFB-Fußball-Cup. Es ist die erste Trophäe für die Athletiker seit dem Double-Gewinn 1965. Die US-Amerikaner George Bello (101.) und Samuel Adeniran (103.) erzielten vor 22.000 Zuschauern im Wörthersee Stadion von Klagenfurt in der Verlängerung die entscheidenden Treffer.

Die erstmals im Cupfinale stehenden Altacher waren davor durch Patrick Greil (5.) und Vesel Demaku (30.) zweimal in Führung gegangen. Moses Usor (11.) und Adeniran (66.) trafen jeweils zum Ausgleich.

Der LASK hatte seit 1965 sechs Finali verloren. Für Trainer Dietmar Kühbauer war es der zweite Cuptitel in Folge, nachdem er im Vorjahr mit dem WAC gefeiert hatte. Als Cupsieger darf der LASK mit der Teilnahme in der Qualifikation zur Europa League planen. In der Liga liegen sie im Meisterrennen aktuell voran. (APA, TT.com)