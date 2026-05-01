Nach Trennung von Hirscher: Norwegens Ski-Star findet neue Ski-Heimat

Für den Norweger Henrik Kristoffersen beginnt auf Head eine neue Reise, die ihn nach ganz oben führen soll.

Prominenter Neuzugang bei den HEAD Worldcup Rebels: Mit Henrik Kristoffersen verstärkt ein zweifacher Weltmeister und 34-facher Weltcup-Sieger das HEAD-Team. Der 31-jährige Norweger, der bereits viermal die Slalom-Gesamtwertung für sich entschieden hat, holte bei den Olympischen Spielen Mailand-Cortina 2026 die Bronze-Medaille in dieser Disziplin. Mit seinem fünften Sieg beim Nachtslalom in Schladming stellte er 2026 auf der Planai einen neuen Rekord auf.

Der 31-jährige Henrik Kristoffersen versucht es mit einer neuen Skimarke. © JURE MAKOVEC

Kennelbach ‒ Nach der Trennung von Marcel Hirschers Skimarke Van Deer ist Norwegens Ski-Star Henrik Kristoffersen fündig geworden: Der 31-jährige Wahl-Salzburgerm der viermal die kleine Slalom-Kugel gewinnen konnte, wechselt zu Head und wird damit ein „Worldcup Rebel“. „Ich bin sehr stolz darauf, Es ist ein Team mit einer langen Erfolgsgeschichte und ich freue mich darauf, Teil von dem zu sein, was jetzt kommen wird“, meinte Kristoffersen, „Ich habe mich vom ersten Tag an willkommen gefühlt und bin bereit loszulegen.“