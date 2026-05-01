Fashion-Fest der Vielfalt in Innsbruck: „Wir feiern jeden Menschen“

Models mit und ohne Behinderung zeigen sich am Donnerstag, 7. Mai 2026, auf dem Laufsteg im Glashaus auf dem DEZ-Areal.

Innsbruck – Für Marianne Hengl ist es ein Herzensprojekt: Am kommenden Donnerstag werden Models mit und ohne Behinderung gemeinsam in Innsbruck über den Laufsteg schreiten. „Mit dieser Modenschau im DEZ wollen wir zeigen, dass jeder Mensch schön ist, dass jeder Mensch Würde hat und seinen Platz mitten in der Gesellschaft verdient“, sagt die Obfrau von RollOn Austria.

Neben den Profis sind deshalb auch Hobby-Models mit dabei. Die sechs Frauen und zwei Männer haben sich bei einem Casting beworben und wurden von einer Jury ausgewählt. „Zu der tollen Gruppe gehört eine Schafbauerin und auch eine junge Frau, die fast blind ist“, sagt Marianne Hengl. Gemeinsam zeigen alle bei der Modegala, was Inklusion bedeutet: nicht Mitleid, nicht Anpassung, sondern Sichtbarkeit und respektvolles Miteinander.

Musik mit Nadine Beiler, Laurena und Hans Lechner

Moderiert wird die Fashion Show von Denise Neher. Die beiden Tiroler Sängerinnen Nadine Beiler und Laurena sorgen mit dem querschnittsgelähmten Saxophonisten Hans Lechner für die musikalischen Höhepunkte. Auch bei den KünstlerInnen gilt: „Inklusion ist kein Trend. Inklusion ist ein Menschenrecht. Und mit unserer Modenschau feiern wir jeden Menschen“, erklärt die RollOn-Obfrau.

Für Florian Prodinger, Center Manager des DEZ, ist es ebenfalls ein besonderes Event: „Es ist ein Abend, der Berührungsängste abbaut, Begegnungen ermöglicht und sichtbar macht, wie kraftvoll Vielfalt sein kann, wenn wir sie nicht nur akzeptieren, sondern feiern.“ Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um eine Spende für RollOn Austria wird gebeten. (TT)