„Hängendes Hollywood“: US-Stars im Ozempic-Wahn

„Hängendes Hollywood“ – diese böse Bezeichnung derzeit kursiert im Netz. Anlass dafür sind jene Stars, deren Kilos angeblich mit Abnehmspritzen purzelten und deren fragwürdige „Ozempic-Gesichter für Aufsehen sorgen.

„Was zum Teufel geht gerade in Hollywood vor“, fragt ein Nutzer in den Sozialen Medien fassungslos. Anlass ist der Auftritt von Schauspielerin Olivia Wilde. Die Ex-Freundin von Harry Styles wollte kürzlich eigentlich nur ihren neuen Film „The Invite“ promoten, doch alle Blicke waren auf das Gesicht der 42-Jährigen gerichtet. Dieses wirkte eingefallen, die Augen stachen riesig hervor.

Dass der US-Star nur in einem ungünstigen Blickwinkel gefilmt wurde, könnte natürlich sein. Doch viele NutzerInnen vermuten viel eher, dass Olivia Wilde mit Ozempic abgenommen haben könnte. Das Medikament wurde ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt, wird in Hollywood aber immer öfter für Diäten zweckentfremdet.

Auch Olivia Wilde hat stark abgenommen. Die Fans glauben, dass dies an Medikamenten wie Ozempic liegen könnte. © APA/AFP/LISA O´CONNOR

Experten warnen vor allem in den USA bereits vor dem sogenannten „Ozempic-Gesicht“. Dabei handelt es sich um einen extremen Verlust an Gesichtsvolumen durch rasches Abnehmen. Angeblich sei dieser Effekt schwer rückgängig zu machen.

Olivia Wilde ist nicht die einzige, von der man annimmt, sie hätte die Abnehmspritze verwendet. Hohle, hängende Wangen, spitze Nase und Falten, so ausgemergelt sehen in Hollywood mittlerweile einige Promis aus. Im Mekka der Reichen und Schönen kursiert deshalb die böse Bezeichnung „Hängendes Hollywood“.

Dünn um jeden Preis

Sharon Osborne (71) ist eines der prominentesten Beispiele, sie sprach offen über die Nutzung von Abnehmspritzen, bereute aber später, zu viel Gewicht verloren zu haben. Auch ihre Tochter Kelly (41) kann den deutlichen Gewichtsverlust nicht leugnen. Aufnahmen zeigen die Osborne-Frauen mager und eingefallen.

Sharon Osborne gab offen zu, Abnehmspritzen genutzt zu haben. Sie und ihre Tochter Kelly haben enorm an Gewicht verloren. © IMAGO/Avalon.red