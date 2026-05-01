Fahrerflucht nach Unfall mit elfjährigem Mädchen in Osttirol

Lienz – Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Freitagnachmittag in Nußdorf-Debant. Gegen 16.30 Uhr ging laut Polizei ein elfjähriges Mädchen mit einer Freundin am Bankett der Drautalstraße Richtung Lienz.

Auf Höhe des Parkplatzes der Firma DAN-Küchen wurde das Mädchen plötzlich von einem schwarzen Pkw, welcher in Richtung Lienz fuhr, an der Schulter gestreift. Dabei erlitt die Elfjährige eine Verletzung unbestimmten Grades. Der Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizei Lienz (Tel. 059133/7230) wird ersucht. (TT.com)