Bunt und voller Details

Wimmelbuch für Swarovski: Japanische Illustratoren zu Besuch im „Riesen“

Auf der „Jagd nach dem Licht“ – so auch der Titel des Buches – treibt es den Riesen und die Kinder in Metropolen wie Paris, wo nicht zufällig große Swarovski-Niederlassungen sind.
© Kamigaki/IC4DESIGN
Julia Brader

Von Julia Brader

Um auch Kinderliteratur vertreiben zu können, setzt man bei Swarovski auf ein Illustratorenteam aus Japan, das bekannt für seine Wimmelbücher ist. Das Ergebnis: Bunt, voller Details und mit so manchem Klischee.

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