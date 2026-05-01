Im Spital behandelt
Radlerin stieß in Gnadenwald mit Auto zusammen: 60-Jährige schwer verletzt
Die Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Haller Spital gebracht.
© Rita Falk
Gnadenwald – Bei einem Unfall auf der Gnadenwalder Straße wurde am Freitag eine 60-Jährige schwer verletzt. Die Österreicherin war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie gegen 12.50 Uhr kurz vor einer Kreuzung von einem Auto überholt wurde. Die 22 Jahre alte Lenkerin des Wagens wollte rechts in Richtung Fritzens abbiegen, die Radlerin weiter nach links fahren.
Es kam zur Kollision. Die 60 Jahre alte Frau stürzte. Laut Polizei wurde sie von der Rettung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus von Hall in Tirol gebracht. Sowohl am Auto als auch am Rad sei Sachschaden entstanden, wie die Exekutive mitteilte. (TT.com)