Radlerin stieß in Gnadenwald mit Auto zusammen: 60-Jährige schwer verletzt

Gnadenwald – Bei einem Unfall auf der Gnadenwalder Straße wurde am Freitag eine 60-Jährige schwer verletzt. Die Österreicherin war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie gegen 12.50 Uhr kurz vor einer Kreuzung von einem Auto überholt wurde. Die 22 Jahre alte Lenkerin des Wagens wollte rechts in Richtung Fritzens abbiegen, die Radlerin weiter nach links fahren.