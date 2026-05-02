SPÖ-Herr will rasch "Wasser-Maßnahmen"

Das trockenste Frühjahr seit Messbeginn lässt bei der SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr die Alarmglocken schrillen. Vom ÖVP-Klimaminister Norbert Totschnig fordert sie eine rasche Umsetzung der im Regierungsprogramm vorgesehenen Maßnahmen zur Absicherung der Wasserversorgung. Dazu zählt neben dem weiteren Ausbau kostenloser Trinkwasserangebote die Einführung eines zentralen Wasserentnahmeregisters: "Wir wollen wissen, in welchen Regionen wie viel Wasser wofür verbraucht wird."

Damit könne man im Fall einer Versorgungskrise besser planen und steuern. Das Register soll große Verbraucher und "Globalposten" beinhalten, aber keine Privathaushalte. Außerdem brauche es einen gesetzlich abgesicherten Vorrang der Trinkwasserversorgung bei Nutzungskonflikten sowie ein klares Bekenntnis zu Wasser als öffentlichem Gut. "Wir sind gegen jede Privatisierung von Wasser", betonte Herr. Darüber hinaus müsse der Trinkwassersicherungsplan weiterentwickelt werden.